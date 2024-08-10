Губернатор Псковской области рассказал о последствиях, которые ждут недобросовестных подрядчиков

20:39, 10 августа 2024, ПАИ

О последствиях, которые ждут недобросовестных подрядчиков, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам рабочего совещания, посвящённого проблемным объектам в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Ремонт и внутренняя отделка второго и третьего этажей закончились в Дедовичской средней школе № 1, на первом этаже всё ещё необходимо завершить отделку стен, обустроить вентиляционную систему, а также оборудовать столовую. За данное нарушение графика с подрядчиком ведут претензионную работу.

Кроме того, этот же подрядчик проводит капитальный ремонт Дедовичского районного центра досуга, где также имеется риск несдачи объекта в положенный срок.

Вместе с этим в рамках строительства Центра культурного развития в селе Ляды завершено устройство инженерных сетей, систем водо- и теплоснабжения, канализации. «Ведётся работа по взысканию долгов с предыдущего подрядчика, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», – рассказал глава региона в своём Telegram-канале.