Губернатор Псковской области рассказал о последствиях, которые ждут недобросовестных подрядчиков
О последствиях, которые ждут недобросовестных подрядчиков, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам рабочего совещания, посвящённого проблемным объектам в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Ремонт и внутренняя отделка второго и третьего этажей закончились в Дедовичской средней школе № 1, на первом этаже всё ещё необходимо завершить отделку стен, обустроить вентиляционную систему, а также оборудовать столовую. За данное нарушение графика с подрядчиком ведут претензионную работу.
Кроме того, этот же подрядчик проводит капитальный ремонт Дедовичского районного центра досуга, где также имеется риск несдачи объекта в положенный срок.
Вместе с этим в рамках строительства Центра культурного развития в селе Ляды завершено устройство инженерных сетей, систем водо- и теплоснабжения, канализации. «Ведётся работа по взысканию долгов с предыдущего подрядчика, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», – рассказал глава региона в своём Telegram-канале.
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