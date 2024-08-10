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Общество

О ходе реконструкции и строительства учреждений образования и здравоохранения на приграничных территориях рассказал псковский губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл ряд совещаний, на которых обсудил ход реконструкции и строительства учреждений образования и здравоохранения на приграничных территориях. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

  • Совещания, на которых губернатор обсудил ход реконструкции и строительства учреждений образования и здравоохранения на приграничных территориях
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова
  • Совещания, на которых губернатор обсудил ход реконструкции и строительства учреждений образования и здравоохранения на приграничных территориях
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова
  • Совещания, на которых губернатор обсудил ход реконструкции и строительства учреждений образования и здравоохранения на приграничных территориях
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова
  • Совещания, на которых губернатор обсудил ход реконструкции и строительства учреждений образования и здравоохранения на приграничных территориях
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«Проанализировали, как ведутся работы на больничных комплексах в Гдовском и Себежском районах, Печорском и Пыталовском муниципальных округах. Это всё переходящие объекты со сроком сдачи в конце 2025 или 2026 годов», – рассказал губернатор.

Большая работа ведётся и в сфере образования: на территории региона строится и реконструируется девять школ не только в приграничных муниципалитетах, но и в Пскове, отметил Михаил Ведерников.

«Уже завершается реконструкция исторического здания для размещения Печорской лингвистической гимназии на 150 мест. Школа готовится открыть двери в начале учебного года», – подчеркнул губернатор.

В Пыталовском районе, где идёт строительство новой Линовской средней школы, уже ведётся прокладка внутренних сетей отопления, малярно-штукатурные работы и монтаж фасадных систем. Строительная готовность – около 70%, рассказал глава региона.

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