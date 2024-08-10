Останки восьми красноармейцев перезахоронили в Локнянском муниципальном округе

22:11, 10 августа 2024, ПАИ

Останки восьми красноармейцев перезахоронили в Локнянском муниципальном округе. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава муниципалитета Иван Белугин.

Поисковый отряд «Томич» поднял останки шести бойцов, а отряд «Тихие зори» – двух воинов. «Сегодня наши героические предки наконец-таки обрели покой на братском захоронении воинов Советской армии в Иваньково», – написал он.

Иван Белугин также поблагодарил за внимание к этому мероприятию заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, председателя комитета по труду и социальной политике Игоря Дитриха и председателя комитета Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности Степана Михайлова.

«С гостями не только отдали последнюю дань благодарности воинам, но и почтили память Героя Советского Союза Александра Матросова в деревне Чернушки. Вечная память и вечная слава погибшим защитникам Отечества! Почёт и уважение ныне живущим!» – заключил глава муниципалитета.