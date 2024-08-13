Псковичам рассказали, как правильно подготовить ребёнка к школе
Как правильно подготовить ребёнка к школе, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Успешная учёба зависит в том числе от правильного режима дня, здорового сна и питания, сформированных у ребёнка, отметили в надзорном органе.
В первую очередь ребёнка, который идёт в первый класс, нужно приучить самостоятельно себя обслуживать. Он должен научиться справляться с пуговицами, молниями, шнурками, крючками и застёжками. «Эти полезные навыки развивают мелкую моторику, готовят руку к письму», – пояснили в Роспотребнадзоре.
К началу учебного года ребёнок должен научиться есть с помощью столовых приборов – вилок и ложек.
Также у первоклассника должна сформироваться привычка содержать свои личные вещи в порядке, следить за чистотой обуви и школьной формы.
Кроме того, ребёнок должен научиться собирать свои учебные принадлежности в портфель, а рабочее место приводить в порядок.
Очень важна и личная гигиена – ребёнок должен регулярно мыть руки и следить за своей опрятностью.
«Необходимо сформировать определённый распорядок дня ребёнка. За одну-две недели до начала учебного года следует постепенно перейти с летнего на школьный режим сна и бодрствования», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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