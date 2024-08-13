Псковичам рассказали, как правильно подготовить ребёнка к школе

13:26, 13 августа 2024, ПАИ

Как правильно подготовить ребёнка к школе, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Успешная учёба зависит в том числе от правильного режима дня, здорового сна и питания, сформированных у ребёнка, отметили в надзорном органе.

В первую очередь ребёнка, который идёт в первый класс, нужно приучить самостоятельно себя обслуживать. Он должен научиться справляться с пуговицами, молниями, шнурками, крючками и застёжками. «Эти полезные навыки развивают мелкую моторику, готовят руку к письму», – пояснили в Роспотребнадзоре.

К началу учебного года ребёнок должен научиться есть с помощью столовых приборов – вилок и ложек.

Также у первоклассника должна сформироваться привычка содержать свои личные вещи в порядке, следить за чистотой обуви и школьной формы.

Кроме того, ребёнок должен научиться собирать свои учебные принадлежности в портфель, а рабочее место приводить в порядок.

Очень важна и личная гигиена – ребёнок должен регулярно мыть руки и следить за своей опрятностью.

«Необходимо сформировать определённый распорядок дня ребёнка. За одну-две недели до начала учебного года следует постепенно перейти с летнего на школьный режим сна и бодрствования», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.