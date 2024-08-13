Фестиваль ​«Сетомаа. Семейные встречи» пройдёт в Сигово 28 августа

16:24, 13 августа 2024, ПАИ

28 августа в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района пройдёт Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея.

«Предлагаем вам воспользоваться уникальной возможностью посетить «Королевство Сетомаа», здесь вы сможете познакомиться с традициями сето, услышать песни леэло, своими глазами увидеть уникальные костюмы и украшения и ближе познакомиться с трудолюбивым и гостеприимным народом сето», – пригласил музей.

В фестивале примут участие творческие коллективы не только сето, но и других финно-угорских народов, народные ансамбли Псковской области. Торжественное открытие фестиваля состоится в 15:00.

Каким был праздник в прошлом году, смотрите в нашем фоторепортаже