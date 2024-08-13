Псковская область станет участницей масштабной средневековой реконструкции

16:42, 13 августа 2024, ПАИ

Реконструкторы из разных регионов России вновь пройдут через Псковскую область. Мероприятие проводится в рамках проекта «Александрова дорога», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Поход приурочен к 300-летию со Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В нём участвуют 20 всадников и десять пеших дружинников в исторических костюмах. Они начали путь из национального парка во Владимирской области 3 августа, а завершится поход в Санкт-Петербурге 12 сентября. Дружине предстоит пройди более 2,5 тысячи километров.

На местах остановок реконструкторы проведут показательные конные выступления, а также будут организованы мастер-классы и ремесленные ярмарки. В этом году реконструкция представляет период жизни Александра Невского и Петра Великого.

В Псковскую область реконструкторы прибудут 24 августа. Мероприятие пройдёт в деревне Самолва Гдовского района. Подробности можно узнать в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/pohodnevskogo.

Напомним, что историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского проводится с 2021 года при поддержке Минприроды России.