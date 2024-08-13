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Происшествия

Электросамокатчик сбил пенсионерку в Великих Луках

Пенсионерка пострадала из-за наезда электросамокатчика в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Электросамокатчик сбил пенсионерку в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Электросамокатчик сбил пенсионерку в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Электросамокатчик сбил пенсионерку в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Электросамокатчик сбил пенсионерку в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Неизвестный электросамокатчик сбил 82-летнюю женщину у дома № 42 на улице Ботвина. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала пенсионерка, она отказалась от госпитализации.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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