Электросамокатчик сбил пенсионерку в Великих Луках

17:44, 13 августа 2024, ПАИ

Пенсионерка пострадала из-за наезда электросамокатчика в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Неизвестный электросамокатчик сбил 82-летнюю женщину у дома № 42 на улице Ботвина. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала пенсионерка, она отказалась от госпитализации.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.