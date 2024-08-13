Жители Псковской области предпочитают брать ипотеку на покупку квартир, а не домов

18:09, 13 августа 2024, ПАИ

Чаще всего жители Псковской области брали ипотеку для покупки квартир. Из 2409 ипотечных жилищных кредитов, выданных в первом полугодии 2024 года на приобретение жилой недвижимости, в МКЖ направлено 1965 кредитов, сообщили корреспонденту ПАИ в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России.

Доля ипотечных кредитов, предоставленных на приобретение и создание объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), по итогам первого полугодия 2024 года составила 18,4% (444 кредита на ИЖС), то есть не более пятой части всех выданных кредитов на жильё.

При этом жители региона предпочитали брать кредиты именно на постройку нового дома – таких было 61,3%. И лишь 38,7% выданных займов для ИЖС приходилось в первом полугодии на покупку готового домовладения.