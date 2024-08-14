Шесть лет тюрьмы получила жительница Новоржевского района за избиение и убийство сожителя

07:58, 14 августа 2024, ПАИ

Жительницу Новоржевского района осудили за причинение смертельных травм своему сожителю, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что в октябре 2023 года у 41-летней женщины произошел конфликт со своим сожителем. Во время ссоры она избила мужчину, а затем четыре раза ударила его ножом в предплечье, правую руку, правую голень и левое колено. В результате этого мужчина скончался.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 и части 4 статьи 111 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 6 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.