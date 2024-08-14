Пьяный водитель устроил ДТП в Пушкинских Горах и чудом выжил

08:59, 14 августа 2024, ПАИ

Нетрезвый водитель учинил ДТП с возгоранием автомобиля у дома № 47 на улице Пушкинской в Пушкинских Горах, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Нетрезвый водитель автомобиля Lada Priora протаранил забор, после чего произошло возгорание транспортного средства.

По словам очевидцев, водитель на повороте не справился с управлением, выехал на обочину, врезался в дерево, а затем – в забор гостиницы. Водителя из горящего автомобиля вытащил очевидец.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.