Пьяный водитель устроил ДТП в Пушкинских Горах и чудом выжил
Нетрезвый водитель учинил ДТП с возгоранием автомобиля у дома № 47 на улице Пушкинской в Пушкинских Горах, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Нетрезвый водитель автомобиля Lada Priora протаранил забор, после чего произошло возгорание транспортного средства.
По словам очевидцев, водитель на повороте не справился с управлением, выехал на обочину, врезался в дерево, а затем – в забор гостиницы. Водителя из горящего автомобиля вытащил очевидец.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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