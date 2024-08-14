15 человек эвакуировали при пожаре на улице Плехановский Посад в Пскове
15 человек, в том числе двоих детей, эвакуировали при пожаре на улице Плехановский Посад в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пожар произошёл в подвале многоквартирного жилого дома, там горел мусор. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём. Пожарные спасли от огня дом.
Ещё один пожар вчера произошёл в неэксплуатируемом строении на улице Вокзальной в Великих Луках. Там также горел мусор. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Пожарные спасли от огня строение.
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