15 человек эвакуировали при пожаре на улице Плехановский Посад в Пскове

10:07, 14 августа 2024, ПАИ

15 человек, в том числе двоих детей, эвакуировали при пожаре на улице Плехановский Посад в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар произошёл в подвале многоквартирного жилого дома, там горел мусор. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём. Пожарные спасли от огня дом.

Ещё один пожар вчера произошёл в неэксплуатируемом строении на улице Вокзальной в Великих Луках. Там также горел мусор. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Пожарные спасли от огня строение.