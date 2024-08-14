Общественная палата Псковской области и партии подписали соглашения перед выборами

12:45, 14 августа 2024, ПАИ

Представители четырех региональных отделений политических партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области в целях обеспечения наблюдения за проведением голосования при проведении выборов на территории Псковской области в единый день голосования 2024 года, передает корреспондент ПАИ.

Председатель Общественной палаты региона Александр Седунов поприветствовал представителей партий и отметил важность проведения выборов с четким соблюдением избирательного законодательства.

На встрече были подписаны соглашения с четырьмя политическими партиями: «Единой Россией», «Российской партией пенсионеров – за социальную справедливость», «Справедливой Россией – патриоты – за правду» и «Новыми людьми».

«Партия заинтересована в том, чтобы выборы прошли открыто, легитимно. Важно, чтобы результаты выборов не были подвергнуты сомнениям. Каждая политическая партия должна четко следовать избирательному законодательству», – отметил первый заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.