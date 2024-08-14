Подведены итоги псковской любительской футбольной «Лиги-2»

13:00, 14 августа 2024, ПАИ

Подведены итоги псковской любительской футбольной «Лиги-2», которая прошла в Пскове. Об этом сообщается в группе соревнований в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа соревнований в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа соревнований в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа соревнований в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа соревнований в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа соревнований в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа соревнований в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа соревнований в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа соревнований в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа соревнований в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа соревнований в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа соревнований в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа соревнований в соцсети «ВКонтакте»























Первое место, не потерпев ни одного поражения, заняла команда Petseri LNSK. На втором месте расположилась команда «Реал». Бронза на счету команды Predator.

В индивидуальных номинациях лучшим игроком турнира стал Максим Коркунов, статуэтку лучшего нападающего вручили Виталию Брызгунову, награду лучшего защитника получил Андрей Родькин, лучшим вратарём стал Максим Овчинников. Также больше всего голов на турнире забил Руслан Алексеев, а самый красивый гол исполнил Максим Петров.

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