Стоимость продуктовой корзины в России выросла на 10,6%

18:42, 14 августа 2024, ПАИ

На 10,6% выросла стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала года, пишет ТАСС со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

В среднем набор питания на человека составит 6 656,5 рубля в месяц.

В июле этого года продовольственные товары подорожали на 9,67% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. К 5 августу потребительские цены увеличились на 4,99% с начала этого года, согласно данным Росстата.