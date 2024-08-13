Стоимость продуктовой корзины в России выросла на 10,6%
На 10,6% выросла стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала года, пишет ТАСС со ссылкой на данные «Руспродсоюза».
В среднем набор питания на человека составит 6 656,5 рубля в месяц.
В июле этого года продовольственные товары подорожали на 9,67% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. К 5 августу потребительские цены увеличились на 4,99% с начала этого года, согласно данным Росстата.
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