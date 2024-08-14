Опубликована фотография межэтажного окна на улице Юбилейной в Пскове, из которого выпал ребёнок

21:17, 14 августа 2024, ПАИ

ГУ МЧС России по Псковской области опубликовало фотографию окна многоквартирного дома на Юбилейной улице в Пскове, из которого выпал 6-летний мальчик сегодня, 14 августа.

Окно, расположенное на лестничной клетке на уровне пола, оказалось открытым.

После падения ребёнок погиб.

Ранее сообщалось, что следователи устанавливают обстоятельства гибели ребёнка, упавшего с девятого этажа.