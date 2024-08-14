Опубликована фотография межэтажного окна на улице Юбилейной в Пскове, из которого выпал ребёнок
ГУ МЧС России по Псковской области опубликовало фотографию окна многоквартирного дома на Юбилейной улице в Пскове, из которого выпал 6-летний мальчик сегодня, 14 августа.
Окно, расположенное на лестничной клетке на уровне пола, оказалось открытым.
После падения ребёнок погиб.
Ранее сообщалось, что следователи устанавливают обстоятельства гибели ребёнка, упавшего с девятого этажа.
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Опубликована фотография межэтажного окна на улице Юбилейной в Пскове, из которого выпал ребёнок
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