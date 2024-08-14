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Общество

В Пскове следователи устанавливают обстоятельства гибели ребёнка, упавшего с девятого этажа

Ребёнок погиб в результате падения из окна девятого этажа дома, расположенного на улице Юбилейной в Пскове сегодня, 14 августа. По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

  • Шестилетний ребёнок погиб, выпав с девятого этажа дома в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Шестилетний ребёнок погиб, выпав с девятого этажа дома в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Шестилетний ребёнок погиб, выпав с девятого этажа дома в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Шестилетний ребёнок погиб, выпав с девятого этажа дома в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Следователи следственного отдела регионального следственного управления выехали на место происшествия. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Мы обращаем внимание на необходимость соблюдения определенных правил, которые помогут избежать несчастных случаев с вашими детьми. Поскольку в большинстве случаев падения из окон происходят тогда, когда дети остаются без присмотра, никогда не оставляйте маленьких детей одних. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог самостоятельно залезть на подоконник. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не являются средством защиты детей от падений! Напротив – вызывают у ребенка иллюзию безопасности. Дети опираются как на окно, так и на нее, после чего выпадают вместе с сеткой. По возможности открывайте окна сверху (верхняя фрамуга или форточка), а не снизу. В случае если окно имеет поворотно-откидной механизм открывания, используйте возможность откидывания створки окна, а не открытия её полностью», – подчеркнули в СУ СК России по Псковской области.

  • Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров;
  • Если вы что-то показываете ребенку из открытого окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребенка за одежду;
  • Если у вас нет возможности установить фиксирующее и страховочное оборудование, вы можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки, и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования;
  • Не ставьте ребенка на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания на него, строго предупреждайте даже попытки таких «игр»;
  • Объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.
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