Псковичей приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Цвета Родины»
Жителей Пскова и Псковской области приглашают принять участие во Всероссийской акции «Цвета Родины», которая состоится на площади Ленина в Пскове 22 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
«В День Государственного флага Российской Федерации вместе сплетем огромный флаг из лент в цвет триколора. Любой желающий может стать частью всероссийского праздника!» – отметили организаторы.
Мероприятие пройдёт с 12:00 до 19:00.
Для всех гостей будет работать тематическая фотозона и аквагрим и организована раздача лент с триколором.
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