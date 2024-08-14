Псковичей приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Цвета Родины»

20:50, 14 августа 2024, ПАИ

Жителей Пскова и Псковской области приглашают принять участие во Всероссийской акции «Цвета Родины», которая состоится на площади Ленина в Пскове 22 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«В День Государственного флага Российской Федерации вместе сплетем огромный флаг из лент в цвет триколора. Любой желающий может стать частью всероссийского праздника!» – отметили организаторы.

Мероприятие пройдёт с 12:00 до 19:00.

Для всех гостей будет работать тематическая фотозона и аквагрим и организована раздача лент с триколором.