О погоде в сентябре судили по сегодняшнему дню

07:58, 15 августа 2024, ПАИ

Память святого Стефана – первого христианского мученика, который происходил из еврейской диаспоры, чтит православная церковь 15 августа, пишет calend.ru. По преданию, его вместе с шестью единоверцами избрали апостолами в диаконы для поддержания справедливости и порядка при «ежедневном раздаянии потребностей».

Деятельность Стефана не ограничивалась возложенным на него служением: он, подобно апостолам, проповедовал в Иерусалиме Слово Божие.

На Руси святого Стефана (Степана) прозвали Сеновалом, так как в это время заканчиваются сенокосные работы. Кроме того, в этот день было принято всей семьёй собирать травы и цветы – из них плели так называемый Степанов венок, который отогнал недуги. Считалось, что сила этого венка сохранялась до следующей весны – до Илларионова дня.

В этот день также наблюдали за приметами погоды. Степанов день и несколько последующих дней считались указателями сентября: каковы они, таков и первый месяц осени будет.

В день святого Стефана (Степана) нельзя было занимать и давать деньги в долг, поднимать руку на скотину, ходить на охоту, убивать диких зверей. При этом считалось, что этот день отлично подходит для свадебных торжеств, поэтому люди старались на святого Стефана делать предложение и жениться.