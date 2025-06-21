Ещё 13 спасённых из запертой квартиры котов обрели новый дом
Ещё 13 котов, спасённых из запертой квартиры на улице Энтузиастов в Пскове, нашли новых владельцев, сообщают псковские зоозащитники.
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Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»
Зоозащитники сообщили, что с новыми хозяевами заключают договоры, каждому передают ветеринарный паспорт, рекомендации по уходу и документы. Все животные обработаны, стерилизованы и имеют чистые анализы. Коты прибавили в весе 10–15 % за месяц, хотя аппетит у них пока слабый.
Ранее сообщалось, что состояние спасённых животных остаётся тяжёлым. У котов зафиксированы высокие показатели амилазы, критически низкий уровень глюкозы и другие показатели на нижней границе нормы. Животные были настолько истощены, что не могли двигаться или мяукать.