Ещё 13 спасённых из запертой квартиры котов обрели новый дом

21:27, 21 июня 2025, ПАИ

Ещё 13 котов, спасённых из запертой квартиры на улице Энтузиастов в Пскове, нашли новых владельцев, сообщают псковские зоозащитники.



Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»



Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»



Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»



Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»



Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»



Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»



Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»













Зоозащитники сообщили, что с новыми хозяевами заключают договоры, каждому передают ветеринарный паспорт, рекомендации по уходу и документы. Все животные обработаны, стерилизованы и имеют чистые анализы. Коты прибавили в весе 10–15 % за месяц, хотя аппетит у них пока слабый.

Ранее сообщалось, что состояние спасённых животных остаётся тяжёлым. У котов зафиксированы высокие показатели амилазы, критически низкий уровень глюкозы и другие показатели на нижней границе нормы. Животные были настолько истощены, что не могли двигаться или мяукать.