Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё 13 спасённых из запертой квартиры котов обрели новый дом

Ещё 13 котов, спасённых из запертой квартиры на улице Энтузиастов в Пскове, нашли новых владельцев, сообщают псковские зоозащитники.

  • Ещё 13 спасённых из запертой квартиры котов обрели новый дом
    Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»
  • Ещё 13 спасённых из запертой квартиры котов обрели новый дом
    Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»
  • Ещё 13 спасённых из запертой квартиры котов обрели новый дом
    Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»
  • Ещё 13 спасённых из запертой квартиры котов обрели новый дом
    Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»
  • Ещё 13 спасённых из запертой квартиры котов обрели новый дом
    Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»
  • Ещё 13 спасённых из запертой квартиры котов обрели новый дом
    Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»
  • Ещё 13 спасённых из запертой квартиры котов обрели новый дом
    Фото: группа «Котопритон Псков 2025 год» в социальной сети «ВКонтакте»

Зоозащитники сообщили, что с новыми хозяевами заключают договоры, каждому передают ветеринарный паспорт, рекомендации по уходу и документы. Все животные обработаны, стерилизованы и имеют чистые анализы. Коты прибавили в весе 10–15 % за месяц, хотя аппетит у них пока слабый.

Ранее сообщалось, что состояние спасённых животных остаётся тяжёлым. У котов зафиксированы высокие показатели амилазы, критически низкий уровень глюкозы и другие показатели на нижней границе нормы. Животные были настолько истощены, что не могли двигаться или мяукать.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июня 2025

В районах Псковской области прошла акция «Свечи памяти»
21 июня 2025

«Огненные картины войны» создали жители Пскова и Великих Лук
21 июня 2025

Печорская молодёжь присоединилась к акции «Свеча памяти»
21 июня 2025

Глава ФАС заявил, что аэропорты должны обеспечить людей водой бесплатно
21 июня 2025

Акция «Свеча памяти» состоялась на братском захоронении в Идрице
21 июня 2025

Ещё 13 спасённых из запертой квартиры котов обрели новый дом
21 июня 2025

К акции «Свеча памяти» присоединились в Стругах Красных
21 июня 2025

Огненную картину создали в Плюсском округе
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...