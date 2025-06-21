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Общество

Акция «Свеча памяти» состоялась на братском захоронении в Идрице

Акция «Свеча памяти», посвящённая погибшим в Великой Отечественной войне, состоялась на братском захоронении в посёлке Идрица в Псковской области. Об этом пишет газета «Призыв».

  • Акция «Свеча памяти» состоялась на братском захоронении в Идрице
    Фото: газета «Призыв»
  • Акция «Свеча памяти» состоялась на братском захоронении в Идрице
    Фото: газета «Призыв»
  • Акция «Свеча памяти» состоялась на братском захоронении в Идрице
    Фото: газета «Призыв»
  • Акция «Свеча памяти» состоялась на братском захоронении в Идрице
    Фото: газета «Призыв»
  • Акция «Свеча памяти» состоялась на братском захоронении в Идрице
    Фото: газета «Призыв»
  • Акция «Свеча памяти» состоялась на братском захоронении в Идрице
    Фото: газета «Призыв»
  • Акция «Свеча памяти» состоялась на братском захоронении в Идрице
    Фото: газета «Призыв»
  • Акция «Свеча памяти» состоялась на братском захоронении в Идрице
    Фото: газета «Призыв»

В мероприятии приняли участие жители посёлка, ветераны, участники боевых действий, представители администрации, коллектив местной школы и гости.

С речами выступили почётный гражданин Себежского края и депутат Себежского района Сергей Зенин, глава администрации посёлка Михаил Андреев и председатель совета ветеранов Идрицы Владимир Спиридонов. Они отметили, что спустя 84 года с начала войны память о тех событиях сохраняется, а также вспомнили годы фашистской оккупации и выразили благодарность участникам акции за сохранение памяти.

Память погибших почтили минутой молчания. Участники зажгли свечи возле памятника.

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