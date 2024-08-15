Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

08:21, 15 августа 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за сутки, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В частности, на улице Порховской в деревне Плодопитомник Островского района в многоквартирном жилом доме на веранде огнём повреждены стены и имущество, а также обрешётка кровли дома. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание в электросети. Пожарные спасли от огня жилой дом и хозяйственную постройку.

Кроме того, на улице Коммунальной в Пскове в многоквартирном жилом доме в мусоросборочной камере огнём повреждён мусорный пластиковый контейнер. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.