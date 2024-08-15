В Себеже гражданин Молдовы будет выдворен из России за отсутствие миграционной карты

09:51, 15 августа 2024, ПАИ

Гражданина Молдовы выдворят за пределы России по решению себежского суда, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 11 августа на МАПП «Бурачки» сотрудники отдела (погк) в Себеже Пограничного управления ФСБ России выявили гражданина Молдовы. Выяснилось, что он незаконно пребывал на территории России, так как у не было миграционной карты.

На судебном заседании мужчина вину признал, просил не выдворять его из страны, так как у него есть жена и дети, которые являются гражданами России.

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере две тысячи рублей с принудительным выдворением за пределы России.