Пожарные ликвидировали возгорание дома в Бежаницком районе
Возгорание заброшенного многоквартирного дома произошло в деревне Финьково Бежаницкого района, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.
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