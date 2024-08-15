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Экономика

Более 450 млн рублей потратили жители Псковской области на ювелирные изделия за полгода

Более 450 млн рублей потратили жители Псковской области на ювелирные изделия за полгода, сообщается в исследовании аналитического центра Sokolov.

Фото: ПАИ

По их данным, рынок ювелирной розницы в Пскове по итогам первого полугодия этого года достиг 328 миллионов рублей, что на 16% больше показателей аналогичного периода 2023 года. Рынок в Псковской области в целом вырос на 22% и достиг 452,8 миллиона рублей – это девятое место по Северо-Западному федеральному округу.

Оборот ювелирных украшений в России увеличился на 29% – до 199 миллиардов рублей. В топ-3 по СЗФО вошли Санкт-Петербург (12,1 миллиарда рублей), Калининградская (1,8 миллиарда рублей) и Мурманская области (1,1 миллиарда рублей).

В Псковской области увеличился и средний чек на ювелирные украшения. За первое полугодие этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года он увеличился на 23% и составил 7 445 рублей – это третье место по уровню роста в СЗФО. Средний чек вырос и на ювелирные изделия в Пскове – на 20% (7 540 рублей). В целом в России средний чек в первом полугодии этого года составил 8 509 рублей.

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