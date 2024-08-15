Водитель пострадал при столкновении трёх автомобилей в Опочке
Водитель пострадал при столкновении трёх автомобилей в Опочке, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Daewoo Nexia произошло у дома № 8/12 на улице Красногородской. После удара Daewoo Nexia опрокинулся на проезжей части и зацепил припаркованный автомобиль BMW.
В результате ДТП пострадал водитель Daewoo, его госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 августа 2024
Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с наездом электросамокатчика на пенсионерку в Великих Луках