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Происшествия

Водитель пострадал при столкновении трёх автомобилей в Опочке

Водитель пострадал при столкновении трёх автомобилей в Опочке, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Водитель пострадал при столкновении трёх автомобилей в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель пострадал при столкновении трёх автомобилей в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель пострадал при столкновении трёх автомобилей в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель пострадал при столкновении трёх автомобилей в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель пострадал при столкновении трёх автомобилей в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель пострадал при столкновении трёх автомобилей в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель пострадал при столкновении трёх автомобилей в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель пострадал при столкновении трёх автомобилей в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель пострадал при столкновении трёх автомобилей в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Daewoo Nexia произошло у дома № 8/12 на улице Красногородской. После удара Daewoo Nexia опрокинулся на проезжей части и зацепил припаркованный автомобиль BMW.

В результате ДТП пострадал водитель Daewoo, его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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