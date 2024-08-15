Водитель пострадал при столкновении трёх автомобилей в Опочке

12:02, 15 августа 2024, ПАИ

Водитель пострадал при столкновении трёх автомобилей в Опочке, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Daewoo Nexia произошло у дома № 8/12 на улице Красногородской. После удара Daewoo Nexia опрокинулся на проезжей части и зацепил припаркованный автомобиль BMW.

В результате ДТП пострадал водитель Daewoo, его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.