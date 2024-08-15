Опасных вредителей завезли из Литвы в Псковскую область

14:04, 15 августа 2024, ПАИ

Опасных вредителей – кукурузный и томатный трипсы – обнаружили в партии импортных цветов в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В партии импортных цветов, которая находилась на складе временного хранения в Псковской области, были обнаружены живые имаго, схожие по морфологическим признакам с карантинными объектами. Партию цветов, выращенную в Кении, перевозили из Литвы в Екатеринбург.

По результатам лабораторных исследований подтвердилось, что в партии дельфиниумов есть томатный и кукурузный трипсы. Эти вредители повреждают различные культурные и дикорастущие растения.

Это уже второй случай выявления кукурузного трипса при ввозе импортных срезов цветов через Псковскую область. По решению собственника цветы уничтожены, уточнили в пресс-службе.