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Общество

В Сбере назвали популярные среди мошенников фразы и стоп-слова

Чаще всего мошенники при звонке россиянам используют следующие слова и фразы: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счёт», «сообщите код из SMS / данные карты / паспорта / СНИЛС». Об этом рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, сообщает ТАСС.

«Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем – сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», – подчеркнул Станислав Кузнецов.

Фото: ПАИ

По словам заместителя председателя правления Сбербанка, звонки в мессенджерах и по телефону от имени сотрудников Центробанка и правоохранителей по-прежнему остаются наиболее актуальными мошенническими схемами. Также злоумышленники используют различные схемы со взломом личных кабинетов на портале «Госуслуги».

«Независимо от сценария, цель преступников обычно сводится к тому, чтобы через взломанные аккаунты оформлять займы в микрофинансовых организациях. Бороться с таким мошенничеством несложно: нужно просто отключить возможность авторизации на сайтах МФО через портал «Госуслуги», ведь взять кредит можно и другим путём», – отметил Станислав Кузнецов.

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