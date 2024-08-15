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Встреча с героями СВО прошла в оздоровительном лагере «Алые паруса» в Островском районе

Молодые люди Псковской области встречаются с ветеранами и участниками СВО, чтобы узнать о том, как идёт борьба за независимое будущее России. Одна из таких просветительских дискуссий прошла на площадке оздоровительного лагеря «Алые паруса» в Островском районе. Об этом ПАИ сообщила руководитель филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская.

В оздоровительном лагере «Алые паруса» в Островском районе прошла встреча с героем СВО. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»

Акция организована обществом «Знание» и государственным фондом «Защитники Отечества». Историк по образованию Дмитрий Кофанов прочёл лекцию, посвящённую торговому пути «из варяг в греки». Список его наград внушителен – это и медаль «За отвагу», орден Мужества и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, о своём боевом опыте, о жизни на передовой школьникам Псковщины рассказал герой СВО, кавалер ордена Мужества, командир миномётного расчёта Максим Высотин.

Проверить собственные знания на практике ребятам помогла интеллектуальная викторина. Добавим, что патриотические дискуссии с молодёжью Псковской области проходят в рамках трека «Знание. Герои Российского общества «Знание».

«Личный пример всегда был одним из главных приоритетов воспитательной работы с детьми, поэтому акция «Служу Отечеству» проходит в формате открытого диалога ветеранов и участников СВО с молодёжью. Мы обсуждаем самые актуальные темы и видим неподдельный интерес школьников и студентов к таким дискуссиям», – рассказала Елена Печерская.

Добавим, что ребята, которые отдыхают в лагере «Алые паруса», организовали для своих гостей небольшой праздничный концерт, программу которого составили патриотические композиции.

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