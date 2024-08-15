Пскович попался на краже продуктов из гипермаркета

16:09, 15 августа 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали подозреваемого в краже продуктов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

14 августа около 16:00 из гипермаркета на Рижском проспекте в Пскове поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 21-летнего псковича, который украл из торгового зала продукты.

По факту кражи проводится проверка.