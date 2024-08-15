Пскович попался на краже продуктов из гипермаркета
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали подозреваемого в краже продуктов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
14 августа около 16:00 из гипермаркета на Рижском проспекте в Пскове поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки.
На месте происшествия росгвардейцы задержали 21-летнего псковича, который украл из торгового зала продукты.
По факту кражи проводится проверка.
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