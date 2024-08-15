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Псковская школьница побывала на Байконуре на запуске корабля «Прогресс МС-28»

Ученица 9 «А» класса гимназии № 29 Пскова Анна Хомякова побывала на космодроме Байконур и своими глазами увидела пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-28». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковская школьница побывала на Байконуре на запуске корабля «Прогресс МС-28». Фото здесь и далее: региональное отделение «Движения первых»

Отправиться на космодром школьнице удалось благодаря победе в проекте «Космическая экспедиция первых», организованном «Движением первых» совместно с госкорпорацией «Роскосмос». Всего в делегацию вошли 89 победителей проекта.

На Байконуре школьники побывали в монтажно-испытательном корпусе, стартовом комплексе ракеты-носителя «Протон», стартовом комплексе «Гагаринский старт» и его командном пункте. Ребята также увидели дома, где жили Юрий Гагарин и Сергей Королёв, музей космодрома, макет орбитального корабля «Буран», а также аллею космонавтов и филиал центра подготовки космонавтов.

Школьники также увидели подготовку к запуску и стали свидетелями пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-28». Именно на этой ракете на МКС отправилась капсула с 876 тысячами мечтаний, загаданными за всё время работы выставки-форума «Россия».

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Псковская школьница побывала на Байконуре на запуске корабля «Прогресс МС-28»

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