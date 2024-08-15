Избирательная комиссия Псковской области и Общественная палата региона обновили соглашение о взаимодействии

17:16, 15 августа 2024, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области и Общественная палата региона обновили соглашение о взаимодействии, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

14 июня Александр Седунов был избран председателем Общественной палаты Псковской области, обновлённое соглашение учитывает смену руководителя.

Документом предусмотрено сотрудничество и взаимодействие сторон в организации общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан, развитии правовой культуры и электоральной активности избирателей, обучении наблюдателей. За дистанционным электронным голосованием также будут вести наблюдение обученные наблюдатели.

«У нас с Общественной палатой давно сложились конструктивные и эффективные взаимоотношения. Независимый контроль является важной составляющей в обеспечении легитимности выборов», – подчеркнул председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.