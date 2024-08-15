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Спорт

Александр Голышев: Олимпийские игры в Париже оказались далёкими от спорта

Олимпийские игры в Париже оказались далёкими от спорта, физкультурных традиций и гуманистических идей Пьера де Кубертена, заявил организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), российский культуролог, заслуженный работник культуры РФ Александр Голышев.

На фото: Александр Голышев. Фото: ПАИ

«Главный девиз олимпийского движения подменили системой двойных стандартов, грязными политическими инсинуациями, оголтелой русофобией, манифестирующей культурой ЛГБТ, сатанизма, нравственного и физического уродства. Прошедшая вакханалия открытия продемонстрировала не только кризис мирового спорта и олимпийского движения, но и прежде всего крах западной цивилизации и культуры», – сказал он.

То, что происходило в Париже, является далёким от Олимпийской хартии, здоровой состязательности, объективных оценок, поскольку судьба золотой медали зависела не от спортсменов, а от спонсоров и политиков, добавил Александр Голышев.

«Иуда от спорта Томас Бах, выполняя волю определённых кругов, всемерно способствовал этому и, опасаясь позорного изгнания, сам решил покинуть свой пост. Международному олимпийскому комитету предстоит полная реорганизация, но на особое его оздоровление рассчитывать не приходится. Нужно полностью переформатировать МОК, сделать его реальным форумом здорового, равноправного, гуманистически ориентированного олимпийского движения», – отметил эксперт.

Честным спортсменам со всего мира нужны достойно организованные Олимпийские игры, соблюдающие Олимпийскую хартию, уважающие труд спортсмена и его достижения, заключил Александр Голышев.

Напомним, что в Париже прошли самые скандальные в новейшей истории Олимпийские игры. Очевидно, что современные Олимпийские игры не имеют ничего общего с играми прошлого, а мировой спорт находится в состоянии кризиса. К тому же активно развиваются альтернативные Олимпийским игры, в том числе в рамках БРИКС.

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