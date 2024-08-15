Ремонт участка автомобильной дороги Исса – Устьяново в Пушкиногорском районе завершён

20:58, 15 августа 2024, ПАИ

Ремонт участка автомобильной дороги Исса – Устьяново в Пушкиногорском районе завершили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Протяжённость отремонтированного участка составляет 1,8 километра. Он обеспечивает подъезд к школе и ФАПу, а также выезд на федеральную трассу Р-23.

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы, обновили изношенное покрытие, укрепили обочины. Помимо этого, привели к нормативу автобусную остановку и посадочную площадку, а в целях безопасности дорожного движения нанесли дорожную разметку, вблизи образовательного учреждения обновили пешеходный переход.

На ремонт из федерального бюджета было выделено около 29 млн рублей. Ремонтом занималась подрядная организация ООО «Стройинвест» по контракту с «Псковавтодором». Объект прошёл официальную приёмку и уже введён в эксплуатацию без замечаний, заключили в комитете.