17 и 18 августа в Печорах пройдут органные концерты
17 августа в 16:30 в печорской кирхе состоится концерт органной музыки. Перед слушателями выступит Мария Макаренко из Москвы, сообщили ПАИ организаторы.
В программе – мелодии Маршана, Баха, Фишера, Райнбергера, Боэльмана.
18 августа в 16:00 в Печорах сыграет органистка из Тольятти Виктория Гамазова. В программе – произведения Баха, Брамса и Франка.
Концерты пройдут по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а.
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