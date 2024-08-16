17 и 18 августа в Печорах пройдут органные концерты

08:15, 16 августа 2024, ПАИ

17 августа в 16:30 в печорской кирхе состоится концерт органной музыки. Перед слушателями выступит Мария Макаренко из Москвы, сообщили ПАИ организаторы.

В программе – мелодии Маршана, Баха, Фишера, Райнбергера, Боэльмана.

18 августа в 16:00 в Печорах сыграет органистка из Тольятти Виктория Гамазова. В программе – произведения Баха, Брамса и Франка.

Концерты пройдут по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а.