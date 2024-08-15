Освещение на проспекте Энтузиастов и в парке Пограничников в Пскове восстановили
Наружное освещение на проспекте Энтузиастов и в парке Пограничников в Пскове восстановили, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.
Линии были отключены в связи с устройством новых фонарей в сквере на Сиреневом бульваре. Сети проложены так, что по-другому работы выполнить было нельзя, отметил Борис Елкин.
В сквере на Сиреневом бульваре идёт монтаж парковых светильников – фонари зажгутся на следующей неделе.
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