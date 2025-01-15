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Школьник из Печор стал ведущим церемонии вручения премии «Звёзды «Дорожного радио»

Школьник из Печор Родион Беликов стал ведущим церемонии вручения премии «Звёзды «Дорожного радио», пишет газета «Псковская правда».

Школьник из Печор стал ведущим церемонии вручения премии «Звёзды «Дорожного радио». Фото здесь и далее из группы Родиона Беликова в соцсети «ВКонтакте»

В конце 2024 года мальчика пригласили на церемонию вручения премии «Звёзды «Дорожного радио» в качестве корреспондента журнала «Я пою». Родиону было поручено проводить небольшие интервью с самыми яркими звёздами отечественной эстрады, такими как Олег Газманов, Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, Денис и Влада Майдановы, Алсу, Жасмин, Дмитрий Колдун, Марина Бриз, Кай Метов, группа «Город 312», Сосо Павлиашвили, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин.

Печорский школьник интересовался, каким транспортом предпочитают путешествовать его собеседники, как они воспринимают проигрыши, какие песни слушают в пути и какие композиции хотели бы услышать в эфире радио в новом году.

Особое удовольствие Родион Беликов испытал во время общения с Олегом Газмановым. Во-первых, он сам когда-то пел и очень любит песню «Люси», а во-вторых, знаком с его сыном Родионом, с которым встретился на концерте, посвящённом юбилею Псково-Печерского монастыря.

Мама Родиона Вероника отметила, что для него поговорить с такими звёздами – настоящая награда. Она также добавила, что он очень общительный и ему всё интересно.

По итогам мероприятия в Санкт-Петербурге стало известно, что о Родионе Беликове выйдет статья в журнале «Я пою», а его фото появится на обложке. Мама добавила, что на обложке он будет изображён с певицей Татьяной Картуковой.

Отметим, что это не первая обложка Родиона Беликова. Его фото уже появлялось на страницах французского издания RAAMAT Magazine, где он рассказывал читателям о своих увлечениях музыкой и вокалом.

Кроме того, мальчик уже принимал участие в детском модном фестивале Kids Fashion Fest. На таких мероприятиях обычно присутствуют продюсеры, редакторы журналов и артисты. Родиона сразу же заметили и начали приглашать к участию в различных проектах. Одним из них стал благотворительный праздник для детей с онкологическими заболеваниями под названием «Озорные дети». Он исполнял песни с Ivan, «Город 312» и участниками шоу «Голос».

Также школьник принимал участие в вокальном конкурсе Николая Агутина, где стал лауреатом второй степени. Ему не хватило две сотых до победы.

Мечтой Родиона Беликова является участие в шоу «Голос. Дети».

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