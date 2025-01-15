Школьник из Печор стал ведущим церемонии вручения премии «Звёзды «Дорожного радио»

16:45, 15 января 2025, ПАИ

Школьник из Печор Родион Беликов стал ведущим церемонии вручения премии «Звёзды «Дорожного радио», пишет газета «Псковская правда».

В конце 2024 года мальчика пригласили на церемонию вручения премии «Звёзды «Дорожного радио» в качестве корреспондента журнала «Я пою». Родиону было поручено проводить небольшие интервью с самыми яркими звёздами отечественной эстрады, такими как Олег Газманов, Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, Денис и Влада Майдановы, Алсу, Жасмин, Дмитрий Колдун, Марина Бриз, Кай Метов, группа «Город 312», Сосо Павлиашвили, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин.

Печорский школьник интересовался, каким транспортом предпочитают путешествовать его собеседники, как они воспринимают проигрыши, какие песни слушают в пути и какие композиции хотели бы услышать в эфире радио в новом году.

Особое удовольствие Родион Беликов испытал во время общения с Олегом Газмановым. Во-первых, он сам когда-то пел и очень любит песню «Люси», а во-вторых, знаком с его сыном Родионом, с которым встретился на концерте, посвящённом юбилею Псково-Печерского монастыря.

Мама Родиона Вероника отметила, что для него поговорить с такими звёздами – настоящая награда. Она также добавила, что он очень общительный и ему всё интересно.

По итогам мероприятия в Санкт-Петербурге стало известно, что о Родионе Беликове выйдет статья в журнале «Я пою», а его фото появится на обложке. Мама добавила, что на обложке он будет изображён с певицей Татьяной Картуковой.

Отметим, что это не первая обложка Родиона Беликова. Его фото уже появлялось на страницах французского издания RAAMAT Magazine, где он рассказывал читателям о своих увлечениях музыкой и вокалом.

Кроме того, мальчик уже принимал участие в детском модном фестивале Kids Fashion Fest. На таких мероприятиях обычно присутствуют продюсеры, редакторы журналов и артисты. Родиона сразу же заметили и начали приглашать к участию в различных проектах. Одним из них стал благотворительный праздник для детей с онкологическими заболеваниями под названием «Озорные дети». Он исполнял песни с Ivan, «Город 312» и участниками шоу «Голос».

Также школьник принимал участие в вокальном конкурсе Николая Агутина, где стал лауреатом второй степени. Ему не хватило две сотых до победы.

Мечтой Родиона Беликова является участие в шоу «Голос. Дети».