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Общество

Мечту 12-летнего мальчика исполнили псковские следователи

Мечту сына участника СВО, 12-летнего Кирилла исполнили псковские следователи в свой профессиональный праздник. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Здесь и далее: скриншот из видео пресс-службы СУ СК России по Псковской области

Мальчик хотел побывать один день настоящим следователем.

«Мы познакомились с Кириллом, поздравляя его с маленькой сестрёнкой с новогодними праздниками. Тогда же и узнали, что Кирилл мечтает попробовать себя в роли следователя и увидеть, что же такого имеется в следственном чемодане. Конечно, мы сразу пообещали мальчику, что его желание обязательно будет исполнено, и пригласили в гости на свой праздник – День образования Следственного комитета России», – отметили в пресс-службе СУ СК.

Мальчику провели экскурсию по следственному управлению, где он в том числе увидел криминалистическую технику.

«В ходе проведенной экскурсии Кирилл ознакомился с современной кримтехникой, используемой в повседневной следственной деятельности, изучил профессиональный рабочий чемодан следователя, применил источник криминалистического света, нелинейный локатор, лазерный дальномер, а также изучил основы изъятия отпечатков пальцев с различных объектов при помощи дактопорошка», – рассказали следователи.

В завершение встречи Кирилл поделился своими успехами, а также пообещал хорошо учиться, чтобы в будущем стать следователем.

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