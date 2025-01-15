Утренние авиарейсы из Москвы в Псков временно отменили до конца зимы

16:12, 15 января 2025, ПАИ

Утренние рейсы авиакомпании «Азимут» из Москвы в Псков отменили до конца зимы – до 28 февраля. Информацию об этом корреспонденту ПАИ подтвердила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагева.

Напомним, что авиарейсы из Москвы в Псков отправлялись из столичного аэропорта Внуково ежедневно в 8:00 по московскому времени. В последние несколько месяцев вылет рейса в Псков из Москвы неоднократно задерживался из-за плохой погоды в аэропорте прибытия.

Нинель Салагаева не исключила, что утренние рейсы могут возобновиться раньше названного срока.

Ранее в интервью телеканалу «Первый Псковский» губернатор Михаил Ведерников сообщил, что весной 2025 года в аэропорту Пскова должно появиться навигационное оборудование, которое облегчит посадку самолётов при плохой погоде.

В 2024 году более 163 тысяч псковичей воспользовались услугами местного аэропорта, что на 7,1 % больше, чем в 2023 году. Компания-совладелец аэропорта Пскова «Новапорт холдинг» заявила о намерении начать в 2025 году строительство терминала прилёта.