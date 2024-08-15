В Пскове из горящей квартиры спасли двух человек

10:19, 16 августа 2024, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

15 августа в 5:42 в деревне Финьково Бежаницкого муниципального округа сгорело бесхозное строение. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

В 11:01 в Великих Луках на улице Прудной сгорел автомобиль ВАЗ-21099 2003 года выпуска. Предположительная причина возгорания – неисправность топливной системы.

В 12:29 в СНТ «СМУ 278» в Великолукском районе в теплице огнем уничтожен поликарбонат по всей площади. В хозяйственной постройке повреждены стены и уничтожена кровля по всей площади. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации горюче-смазочных материалов. Удалось спасти два садовых дома.

В 17:57 в деревне Приезживо в Островском районе сгорела баня. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 20:38 на улице Юбилейной в Пскове в многоквартирном доме в двухкомнатной квартире повреждена огнем кухня. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание в электроприборе (термопот). Удалось спасти двух человек и квартиру.