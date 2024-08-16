По итогам июля инфляция в Псковской области оказалась ниже, чем в среднем по России

12:59, 16 августа 2024, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в июле выросла и составила 8,47% после 7,71% в предыдущем месяце. Темп прироста цен в регионе сложился выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (8,36%), но остался ниже, чем по России в целом (9,13%). Основные причины ускорения инфляции в области – индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также возросшие издержки производителей отдельных товаров, уточнили в псковском отделении Центробанка России.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в июле практически не изменился и составил 8,77% после 8,75% в предыдущем месяце. Это связано с действием разнонаправленных факторов. Ускорение роста цен на одни продукты было компенсировано его замедлением на другие.

Переработчики молока переносили в стоимость готовой продукции возросшие затраты, в том числе на сырье и логистику. В результате сливочное масло, молоко и молочная продукция дорожали быстрее в годовом выражении.

У производителей кондитерских изделий выросли затраты на сырье. Из-за увеличения расходов на сливочное масло печенье подорожало в годовом выражении после снижения цен на него месяцем ранее, а рост цен на кексы и рулеты ускорился. Себестоимость шоколада и шоколадных конфет увеличилась из-за удорожания какао-бобов на мировом рынке. Как следствие, цены на эти товары стали расти быстрее в годовом сопоставлении.

Предложение яиц в стране увеличилось из-за расширения импортных поставок. В результате годовой рост цен на яйца замедлился.

В регионе увеличилось производство мясных продуктов. Это привело к тому, что в июле они дорожали в годовом выражении медленнее, чем месяцем ранее.

Предложение помидоров в регионе увеличилось благодаря расширению их производства в целом по стране. В результате цены на томаты росли не так быстро, как год назад. Из-за укрепления рубля в последние месяцы стоимость поставок импортных фруктов в июле снизилась, тогда как годом ранее цены на импортные фрукты, напротив, росли из-за ослабления рубля. По этим причинам замедлился годовой рост цен на бананы, яблоки, виноград, а апельсины подешевели после роста цен на них месяцем ранее. Вместе с тем цены на плодоовощную продукцию отличаются повышенной волатильностью.

В июле 2024 года годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился до 5,94% после 6,62% в предыдущем месяце.

Основной вклад внесло замедление годового роста цен на легковые автомобили. Это связано с некоторым охлаждением спроса на них и одновременным расширением предложения. Тем не менее спрос все еще оставался высоким. Дополнительное влияние оказал эффект высокой базы: в июле прошлого года цены на новые легковые автомобили заметно повысились, в том числе из-за увеличения спроса на них.

В июле цены на услуги повысились по сравнению с прошлым годом на 11,09% после 7,34% в июне.

Основной вклад внесло ускорение роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. В июле 2024 года тарифы были проиндексированы. Годом ранее индексация не проводилась, поскольку была перенесена на декабрь 2022 года. В результате в годовом выражении рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в июле этого года ускорился. Сокращение льготных ипотечных программ привело к росту спроса на аренду жилья в регионе. Как следствие, в июле стоимость аренды одно- и двухкомнатных квартир в годовом сопоставлении выросла значительнее, чем месяцем ранее.

Рост стоимости авиабилетов ускорился в годовом выражении. Причиной стал эффект низкой базы: в июле 2023 года цены на полет в самолете заметно снизились в связи с расширением предложения авиарейсов в регионе. При этом цены на услуги воздушного транспорта отличаются повышенной волатильностью.

В июле годовая инфляция в России выросла до 9,13%. Текущая инфляция с учетом сезонности была выше, чем в июне. Основная причина увеличения текущего роста цен – более высокая, чем обычно, индексация коммунальных тарифов. Также ускорился рост цен на нефтепродукты, а цены на овощи и фрукты снижались гораздо слабее, чем обычно в это время года. Высокое инфляционное давление формируется и под влиянием сильного внутреннего спроса, который пока опережает возможности расширения производства. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий.