Суд оштрафовал иноагента Дмитриева* за дискредитацию государственных органов

13:39, 16 августа 2024, ПАИ

Иноагент Павел Дмитриев* оштрафован за дискредитацию государственных органов РФ, исполняющих обязанности, связанные со спецоперацией. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 22 мая текущего года Павел Дмитриев* на YouTube-канале разместил видеозапись, где он высказывался против государственных органов России, исполняющих обязанности, связанные со спецоперацией.

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

* Павел Дмитриев признан Минюстом РФ иноагентом.