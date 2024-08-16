Псковские гребцы в составе сборной России участвуют в открытом первенстве Белоруссии

15:49, 16 августа 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника» Артемий Усанов и Владислав Забродин в составе юношеской сборной России участвуют в открытом первенстве Белоруссии по гребле. Соревнования проходят в Заславле, сообщили ПАИ в спортшколе «Ника».

Псковичи примут участие в гонках в составе восьмёрки с рулевым, а также в четвёрке без рулевого. Финальные заезды в этих категориях пройдут завтра, 17 августа.

Отметим, что псковские гребцы недавно становились победителями Всероссийских соревнований «Регата имени А. В. Свирина».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».