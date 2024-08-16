Псковский облсовпроф и Общественная палата региона подписали предвыборное соглашение

16:31, 16 августа 2024, ПАИ

Соглашение между Псковским облсовпрофом и Общественной палатой региона о взаимодействии в рамках избирательного процесса подписали председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Соглашение нацелено на обеспечение участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием на предстоящих сентябрьских выборах, подсчёте голосов и установлении итогов.

«Сделан важный шаг, который позволяет профсоюзам региона эффективно исполнять функцию общественного контроля за проведением избирательных кампаний», – отметил Игорь Иванов, конкретизировав, что сюда входят взаимные консультации по наблюдению за выборами, реализация совместных проектов по обмену опытом при осуществлении наблюдения за голосованием, осуществление общей информационной деятельности в электронных и печатных СМИ.

Лидер профсоюзного движения региона также подчеркнул, что члены профсоюза традиционно являются наиболее активной частью гражданского общества. «Нашей организации особенно важно обеспечить максимальную прозрачность и гласность избирательного процесса», – заключил Игорь Иванов.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.