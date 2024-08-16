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Культура

Монету Лжедмитрия I нашли в Новгородской области

Редкую монету времён Лжедмитрия I, металлическую подвеску в виде фантастического животного левкроты и детскую стрелу нашли на раскопе в Старой Руссе во время археологической экспедиции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Новгородского государственного университета.

Работы велись в культурном слое XII века, уточнили специалисты. Более 800 находок было обнаружено на участке раскопа в 2024 года. По словам учёных, значительную часть найденных предметов составили предметы из дерева. На раскопах также обнаружили детскую стрелу для лука, большое количество фрагментов нательных крестов, иконок и костяных объектов.

Среди найденных предметов также есть монета, которая, по словам археологов, относится к Смутному времени.

Ранее сообщалось, что две каменные постройки ХV–ХVII веков обнаружили археологи на Красноармейской набережной в Пскове.

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