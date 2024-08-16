ТОС «Синеречье» реализовало грантовый проект в Красногородском муниципальном округе

18:39, 16 августа 2024, ПАИ

Грантовый проект «Безопасность и комфорт» территориального общественного самоуправления «Синеречье» реализован в Красногородском муниципальном округе. Об этом пишет районная газета «Заря».

Данный проект стал победителем в районном конкурсе проектов, реализуемых ТОС. В рамках проекта была запланирована установка площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов на три контейнера (один из них – для пластика) на улице Набережной в границах ТОС. Для благоустройства данного места с точки зрения удобства и безопасности ещё одним этапом проекта предусматривалось спиливание аварийных деревьев в месте установки площадки для ТКО.

На сегодняшний день все работы по проекту выполнены. 14 августа состоялась приёмка новой площадки. С 16 августа жители могут ею пользоваться.

Бюджет реализованного проекта составил 90 тысяч рублей.