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Общество

ТОС «Синеречье» реализовало грантовый проект в Красногородском муниципальном округе

Грантовый проект «Безопасность и комфорт» территориального общественного самоуправления «Синеречье» реализован в Красногородском муниципальном округе. Об этом пишет районная газета «Заря».

ТОС «Синеречье» реализовал грантовый проект в Красногородском муниципальном округе. Фото: газета «Заря»

Данный проект стал победителем в районном конкурсе проектов, реализуемых ТОС. В рамках проекта была запланирована установка площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов на три контейнера (один из них – для пластика) на улице Набережной в границах ТОС. Для благоустройства данного места с точки зрения удобства и безопасности ещё одним этапом проекта предусматривалось спиливание аварийных деревьев в месте установки площадки для ТКО.

На сегодняшний день все работы по проекту выполнены. 14 августа состоялась приёмка новой площадки. С 16 августа жители могут ею пользоваться.

Бюджет реализованного проекта составил 90 тысяч рублей.

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