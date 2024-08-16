Группа Jeeva открыла череду музыкальных выступлений на главной сцене фестиваля «Лешуга» в Пскове

19:12, 16 августа 2024, ПАИ

Группа Jeeva открыла череду музыкальных выступлений на главной сцене фестиваля «Лешуга», который проходит в Финском парке Пскова с 16 по 18 августа. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Удивительное сочетание звучания магического сарода (индийского безладового инструмента персидского происхождения), глубоких, радостных и вдохновляющих текстов, пронизывающего звука диджериду, драйва кахона и перкуссии и волшебство гармонии классической гитары», – рассказали о выступлении группы организаторы.

Ранее опубликована полная программа фестиваля «Лешуга».