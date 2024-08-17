Сбер раскрыл размер вознаграждения топ-менеджерам за 2023 год

11:05, 17 августа 2024, ПАИ

Сбер раскрыл сумму вознаграждения топ-менеджменту за 2023 год. Она составила 28 миллиардов рублей, следует из его отчета. Это сумма, которую получил около 650 человек, составляющих ключевой управленческий персонал: члены правления Сбербанка, старшие вице-президенты – председатели территориальных банков в регионах, руководители функциональных блоков и иные руководители, пишет Lenta.ru.

Инвестиционный стратег «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов считает размер вознаграждения адекватным. «Публичные компании давно не раскрывали суммы вознаграждения. В последний раз это было в 2021 году. При этом традиционно раскрывали именно бонусы членам правления. Сбер в очередной раз удивил рынок и первым раскрыл информацию. Это хороший сигнал для инвесторов, которым важен высокий уровень прозрачности компании. Учитывая, что банк указал, что речь про 650 человек, то общая сумма 28 миллиардов выглядит адекватной», – отметил эксперт.

Похожим образом, более широким кругом ключевого персонажа, раскрывалась «Роснефть» в 2020 и 2021 годах. Тогда компания заплатила 180 ключевым топ-менеджерам 12,5 миллиарда рублей и 14,7 миллиарда рублей соответственно.

«При этом Сбер, впрочем, как и другие публичные компании, не сообщали о бонусах за 2022 год. Тогда и финансовый результат был минимальный. Но банк сумел в таких беспрецедентных условиях все равно остаться прибыльным. Поэтому вполне возможно, что текущая выплата отражает усилия топ-менеджмента за два года. От прибыли банка за это время сумма вряд ли существенно превышает 1%», – добавил Сергей Суверов.

По словам аналитика, в текущих условиях сложно объективно оценить размер выплаченного вознаграждения, так как другие публичные банки не отчитывались. «Но в целом исторически Сбер платил меньше конкурентов или компаний реального сектора экономики», – заключил он.

Ранее Сбер сообщил, что завершил процесс выплаты рекордных дивидендов за 2023 год. Общая сумма составила 752 миллиарда рублей, что составляет 50% прибыли. Старший вице-президент Сбербанка, глава финансового блока Тарас Скворцов говорил, что дивиденды в абсолютном выражении за 2024 год могут вырасти.

«В целом по этому году, как вы видите из нашей отчетности и наших прогнозов, мы ожидаем превысить результат по прибыли, который был получен за прошлый год, поэтому при соблюдении дивполитики, при комфортной позиции по достаточности капитала наш дивиденд действительно в следующем году может вырасти по отношению к тому, который мы заплатили сейчас», – подчеркнул он.