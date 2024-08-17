Псковские росгвардейцы задержали подозреваемую в краже продуктов

11:51, 17 августа 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали местную жительницу, подозреваемую в краже. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

17 августа около 9:00 персонал сетевого гипермаркета на улице Труда в Пскове воспользовался кнопкой «Тревога».

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 33-летнюю псковичку, которая украла из торгового зала продукты.

Сотрудники ведомства доставили псковичку в территориальный отдел полиции.