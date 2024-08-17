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Происшествия

Псковские росгвардейцы задержали подозреваемую в краже продуктов

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали местную жительницу, подозреваемую в краже. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Псковские росгвардейцы задержали подозреваемую в краже продуктов. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

17 августа около 9:00 персонал сетевого гипермаркета на улице Труда в Пскове воспользовался кнопкой «Тревога».

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 33-летнюю псковичку, которая украла из торгового зала продукты.

Сотрудники ведомства доставили псковичку в территориальный отдел полиции.

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