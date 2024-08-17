Псковские росгвардейцы задержали подозреваемую в краже продуктов
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали местную жительницу, подозреваемую в краже. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
17 августа около 9:00 персонал сетевого гипермаркета на улице Труда в Пскове воспользовался кнопкой «Тревога».
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 33-летнюю псковичку, которая украла из торгового зала продукты.
Сотрудники ведомства доставили псковичку в территориальный отдел полиции.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 августа 2024
Пенсионерка из Красногородска стала жертвой мошенников, пытаясь заработать на инвестициях