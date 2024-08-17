Всероссийский фестиваль «Семейная рыбалка» пройдёт в Великих Луках

14:57, 17 августа 2024, ПАИ

Всероссийский фестиваль «Семейная рыбалка» пройдёт на территории городского пляжа в Великих Луках в рамках Дня города 24 августа, сообщили ПАИ в администрации города.

В рамках мероприятия пройдут соревнования по рыбной ловле, будет организована гастрономическая зона, подвижные игры и викторины экологической направленности.

В соревнованиях могут принять участие семьи минимум из двух человек.

Программа фестиваля «Семейная рыбалка»:

08:30 – сбор участников на городском пляже;

09:00 – торжественное открытие фестиваля;

10:00 – старт фестиваля «Семейная рыбалка», начало соревнований;

10:00-12:00 – интерактивные игры, настольные игры для участников соревнований, работа гастрономической площадки;

12:00 – взвешивание улова и подведение итогов, награждение победителей.

Фестиваль проводится под эгидой Всероссийского общества охраны природы, которое возглавляет депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.