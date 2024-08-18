Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Троицком соборе Пскова

17:59, 18 августа 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова сегодня, 18 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Ему сослужил настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством. Песнопения исполнил архиерейский хор.

По окончании богослужения владыка обратился к прихожанам собора и православным псковичам с архипастырским словом.