Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Троицком соборе Пскова
Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова сегодня, 18 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Ему сослужил настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством. Песнопения исполнил архиерейский хор.
По окончании богослужения владыка обратился к прихожанам собора и православным псковичам с архипастырским словом.
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